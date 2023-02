Le golden latte, la boisson qui réconforte pendant l’hiver

Avec seulement 28 heures d’ensoleillement entre le 1er et le 23 janvier, ce premier mois d’hiver a été particulièrement sombre. Pour faire revenir les couleurs et la chaleur dans leur quotidien, certains ont la solution. En marge des classiques thés et cafés, les laits chauds aux mélanges d’épices ont taillé leur place sur les cartes des cafés. L’un d’eux se distingue tout particulièrement. Le golden latte , ou lait d’or en français, est la boisson qui fait du bien par excellence. Si les recettes varient selon les coutumes ou les envies, la formule de base est toujours la même : un mélange indien d’épices contenant curcuma, cannelle, poivre et gingembre, incorporé à un verre de lait chaud, éventuellement sucré avec du miel ou du sucre de canne.