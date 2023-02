Adam Meje, Janet Malcolm, Anthony Veasna So: les Livres du Soir en bref

La queue de Léo Grégoire **

Adam Meje

Léo Grégoire est un homme heureux et occupé, jusqu’au bug génétique qui bouleverse son existence : une excroissance lui pousse au bas du dos. Le titre de cette farce tragique nous a fourni l’explication, un peu trop tôt peut-être. On observe donc un homme se battre avec sa nouvelle condition qui lui vaudra quelques succès et de nombreux déboires.

Buchet-Chastel, 240 p., 21 €, ebook 14,99 €

La femme silencieuse ***

Janet Malcolm