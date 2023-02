Pukkelpop: Angèle et Anne-Marie s’ajoutent à l’affiche

Elles rejoindront ainsi sur la plaine du festival à Kiewit (Limbourg), Billie Eilish, qui avait été annoncée en grande pompe mercredi par les organisateurs. Une troisième et dernière annonce est attendue ce vendredi.

Angèle avait déjà enflammé le festival en 2018. A l’époque elle s’était produite sur la scène du Dance Hall. Cette année, changement de décor pour l’artiste belge puisqu’elle attendue sur la scène principale. Ce ne sera pas non plus une première pour la Britannique Anne-Marie puisque la chanteuse était déjà à l’affiche de Pukkelpop en 2016 et 2019. Comme Angèle, elle se produira sur la scène principale le samedi 19 août.