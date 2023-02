La mortalité infantile en baisse depuis 20 ans, mais pas pour tout le monde

Bonne nouvelle : depuis 20 ans, le taux de mortalité infantile est en baisse constante. Celui-ci montre le rapport entre les décès à moins d’un an survenus au cours de l’année et les naissances vivantes de cette même année. En 2016, il a ainsi atteint son niveau le plus bas : 3,2 ‰ (lire « pour mille »). Cela signifie donc que, sur 1.000 naissances (vivantes), trois enfants ont perdu la vie avant leur 1er anniversaire.