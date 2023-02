Coca et sang: la répression cachée de l’armée colombienne

Des documents exclusifs le prouvent : les militaires harcèlent les agriculteurs et les journalistes, et commettent même des assassinats lors des éradications forcées.

Les mains calleuses de Jefferson Parrado caressent le feuillage des buissons. Le vent fait légèrement bouger le chapeau qui le protège d’un soleil de plomb. Soudain, il arrache une feuille et la triture entre ses doigts. « La coca est notre seul moyen de subsistance », affirme le président du conseil communal de Nueva Colombia, un petit village situé en dessous de Santa Cruz de Lorica, implanté en bordure de rivière, dans lequel on cultive la feuille de coca, qui sera ensuite transformée par les paysans en pâte, une drogue appelée « bazuco ». Les soldats colombiens font régulièrement leur apparition dans les alentours, sans prévenir, pour incendier les laboratoires et arracher les buissons à la racine, dans le cadre d’un programme d’éradication établi avec les Etats-Unis. « Ils nous harcèlent », dit Jefferson Parrado en faisant la grimace. « Et ils intimident la population civile. Les gens paniquent dès qu’ils apprennent que l’armée arrive. »