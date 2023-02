Dans LéNA cette semaine: «La coiffure constitue un bon indicateur du climat politique»

La grâce d’Emma Dabiri n’a pas suffi à ce que cette petite fille noire, issue d’un couple mixte, trouve, dans le Dublin qui l’a vue naître et grandir, la sécurité et les réponses à ses craintes et ses doutes. De peau claire, elle a hérité d’un cheveu afro. Et à l’instar de beaucoup de femmes noires, elle n’a jamais vraiment su comment l’arranger. Du moins jusqu’à ce qu’elle décide que sa chevelure était magnifique, et que l’histoire de la coiffure africaine incarnait également celle d’une libération et d’une conquête.

Don’t touch my hair (Ne touchez pas à mes cheveux, non traduit en français) est un best-seller mondial. Emma Dabiri, autrice, universitaire spécialisée dans les études africaines et réalisatrice renommée de documentaires à la BBC, y examine l’histoire de la coiffure africaine ainsi que la stigmatisation subie par des millions de femmes et alimentée par un racisme séculaire. L’écrivaine plonge ainsi au cœur de la race, du racisme, et des solutions qui permettent de faire reculer la condescendance et de développer une coopération entre différentes luttes contre une même injustice.