David Goffin est plus motivé que jamais avant d’affronter la Corée du Sud: «Il ne me reste pas dix ans de Coupe Davis devant moi…»

Melbourne – Louvain – Séoul : soit 26.000 km parcourus en onze jours pour un David Goffin très motivé en ce début de saison 2023. Et certainement en équipe belge de Coupe Davis où il assure plus que jamais son rôle de leader, à 32 ans.

Plus d’un demi-tour du monde en onze jours, David Goffin aurait pu inspirer Jules Verne en ce début de saison qui l’a vu gommer sa frustration d’un rendez-vous manqué à Melbourne (intoxication alimentaire), par un succès à Louvain-La-Neuve (BW Open) et une semaine qu’il espère totalement réussie en Coupe Davis du côté de Séoul. Il est arrivé là-bas, mardi, et s’il n’a pas dû s’adapter à une température qui joue avec les zéros degré, comme en Belgique, il a quand même dû à nouveau encaisser un voyage de 9.156 km et encore un décalage horaire de 8 heures ! « C’est un signal fort que David envoie ainsi », commente Johan Van Herck, capitaine belge pour cette saison encore.