L’agenda des Livres du Soir

Giuseppe Santoliquido présente L’été sans retour (Gallimard) à la Maison Autrique à Schaerbeek, lundi 6 dès 19 h. Une soirée Portées-Portraits.

Samuel Forey est chez Tropismes, à Bruxelles, le mardi 7 à 19 h, avec Les Aurores incertaines (Grasset). Entretien avec Pauline Hofmann, journaliste au Soir.

Julie Delporte et Eloïse Marseille proposent leurs BD Corps vivante et Confessions d’une femme normale (Pow Wow) le mardi 7 à 19 h chez Tulitu à Bruxelles.

Myriam Leroy présente Le mystère de la femme sans tête (Seuil) le jeudi 9 à 18 h 30 chez Pax, à Liège.

Michèle Lenoble-Pinson parle du français contemporain à la Maison de la poésie de Namur le jeudi 9 à 19 h. La grammairienne cite Marc Moulin : « Moins on parle plus clairement, plus on comprend moins bien. »