Brian Riemer satisfait du mercato anderlechtois: «Slimani a des qualités que nous n’avions pas dans le noyau»

À la veille du déplacement à Ostende où Anderlecht espère mettre la pression sur ses concurrents au top 8, Brian Riemer était très heureux d’avoir pu diriger une première séance d’entraînement avec Islam Slimani dans la peau d’un joueur du RSCA. « C’est le joueur que nous voulions », avance le Danois. « On le connaît très bien. On a souvent joué contre lui notamment en Angleterre. On a pris nos renseignements auprès de joueurs danois l’ayant côtoyé. C’est un super gars. Il a des qualités que nous n’avions pas dans l’équipe. C’est joueur costaud dans les duels et sur lequel on pourra s’appuyer pour avancer sur le terrain. Avec lui, on aura également davantage de présence dans le rectangle. Notamment sur les centres. En fonction des matchs, ce sera une arme supplémentaire. »

Sera-t-il déjà utilisé à Ostende ? « Il est disponible », indique Riemer. « Il a encore joué avec Brest il y a quelques jours et est « fit ». Maintenant, il ne débutera pas la rencontre à Ostende car il ne s’est entraîné qu’une seule fois avec nous. Il sera sur le banc. »

Cela aurait dû également être le cas de Harry Toffolo mais son prêt avec option d’achat a capoté lors de la dernière journée du mercato. Et alors que tout était réglé. « C’est en raison du manque de professionnalisme de Nottingham », fustige Brian Riemer tout de même satisfait du mercato anderlechtois. « On a un ailier droit, un attaquant et on a réussi à nettoyer le noyau avec quelques départs. Jesper Fredberg a fait du bon boulot. Et le club poursuivra ce travail l’été prochain. »