La librairie UOPC fête ses cent ans cette année. C’est la toute grande librairie d’Auderghem, sur deux étages et 1.000 m2 de livres, 50.000 articles et une salle de conférence, tout près de la station de métro Herrmann-Debroux. Le bâtiment qui l’accueille ne le montre pas, mais cette librairie est la plus vieille de Bruxelles et sans doute du pays. UOPC ? Pour Union et Représentation de promotion chrétienne. C’est en effet une entreprise catho au départ et qui possède toujours un fort département d’objets et de livres religieux ouvert à tout ce qui touche la quête de sens, mais qui est devenue une grande et belle libraire généraliste. Elle avait été fondée en 1923 par la famille Lebrun pour imprimer des brochures, des images pieuses, des cartes postales et vendre des livres et objets religieux.