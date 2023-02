Trois questions à Hugo Siquet avant Cercle – Standard: «Sur le terrain, il n’y aura pas d’amis!» (vidéo)

Depuis qu’il est arrivé au Cercle de Bruges, Hugo Siquet est invaincu. Ses belles performances ont contribué à mener son nouveau club au sein du Top 8, soit une belle réussite après plusieurs mois compliqués avec Fribourg. Ce samedi, face au Standard, c’est plus que jamais avec cet objectif-là en tête qu’il montera sur la pelouse. Avec aussi, forcément, un sentiment particulier face à un club qu’il apprécie encore, malgré une fin d’histoire commune plutôt compliquée. Extraits d’un long entretien qui paraîtra ce samedi dans vos journaux.

Sur son passage à Friboug, où il n’a pratiquement jamais joué :

« Ce fut parfois compliqué même si j’essaye toujours de travailler et de croire que les choses vont bouger. Je retire tout de même pas mal de positif de cette expérience, j’y ai passé de bons moments et j’ai appris beaucoup également. »

Sur son arrivée au Cercle de Bruges cet hiver

« C’est un club ambitieux qui a beaucoup changé ces dernières années. La structure est très bonne et on sent que c’est un club qui s’éloigne de la zone rouge de façon générale. Nous sommes désormais dans le Top 8, qui est plus que jamais notre objectif d’ici la fin de la phase classique. »