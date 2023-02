La crise énergétique a fait gagner des milliards aux compagnies pétrolières

On s’attendait à voir défiler les milliards. On n’a pas été déçus puisqu’on les compte par dizaines : après les américaines ExxonMobil (55,7 milliards de dollars) et Chevron (35,5 milliards), c’est le géant britannique de l’énergie Shell qui a annoncé un bénéfice record de 42,3 milliards de dollars pour 2022. Soit un total de 133,5 milliards de dollars de profits annuels pour les trois « majors ». Les explications de ces montants hallucinants sont connues : envolée des cours des hydrocarbures (pétrole et gaz), tirés par le rebond de la demande post-pandémie et par la baisse des exportations russes après l’invasion de l’Ukraine par Moscou.