Aron Donnum l’affirme: «Je dois encore être plus décisif»

Sans être décisif au sens propre du terme, preuve que l’on peut l’être d’une autre façon, Aron Donnum fut l’un des hommes forts du succès contre Eupen (3-1), vendredi dernier à Sclessin. Le Norvégien est en confiance, se sent bien, « physiquement et mentalement » et est devenu, aux yeux de son entraîneur, « un élément incontournable ».

Il est loin derrière, le temps où Aron Donnum était décrié pour son déchet technique et son manque d’impact dans le jeu. Aujourd’hui, le numéro 11 du Standard est proche de son meilleur niveau. « C’est compliqué d’afficher celui que j’avais à Valerenga », tempère-t-il, conscient que les championnats norvégien et belge sont incomparables. « Je pense que je peux être encore plus décisif, je dois l’être d’ailleurs. Marquer et surtout donner des passes décisives, vu mon positionnement sur le terrain. »

Sous Ronny Deila, Aron Donnuma dû apprendre à ne pas s’éparpiller, à ce que sa vie privée n’interfère pas avec celle qui dicte ses performances sur le terrain, où son rôle a effectivement évolué. « Apprendre à et devoir défendre ne m’ennuie pas », jure-t-il. « Au contraire, je trouve ça assez fun. Cela me permet d’apprendre de nouvelles choses. J’ai toujours été un joueur très polyvalent. Et quand nous avons le ballon comme face à Eupen, je suis finalement un ailier qui est assez proche du but. »