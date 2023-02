Le premier concours d’entrée en médecine aura lieu le 25 août 2023

La ministre de l’Enseignement supérieur, Valérie Glatigny, et l’Ares (l’Académie de recherche et d’enseignement supérieur) ont tranché. Le premier concours d’entrée en médecine et dentisterie se tiendra le vendredi 25 août 2023. Les inscriptions se feront exclusivement en ligne à partir du site Mesetudes.be. Celles-ci seront ouvertes du 15 juin au 15 juillet 2023 à 23h59.

À lire aussi Médecine: le concours d’entrée est définitivement approuvé

L’épreuve aura lieu de manière centralisée à Bruxelles. C’est au moment de l’inscription au concours que les candidats et candidates devront sélectionner l’université dans laquelle ils souhaitent entamer leur cursus académique. Contrairement aux années précédentes, une seule session d’évaluation sera organisée. Ceci afin de « permettre aux étudiants de se préparer efficacement durant l’été, mais aussi de donner le temps aux candidats qui seraient non-retenus de se réorienter avant la rentrée académique », nous indiquait alors le cabinet de la ministre Glatigny.