Grosse frayeur lors de la 2ème étape de l’Étoile de Bessèges: un coureur suspendu dans le vide après une chute massive (vidéo)

La 2e étape de l’Étoile de Bessèges (2.1) courue jeudi sur 169,6 km entre Bagard et Aubais a été neutralisée après une chute survenue dans le peloton à 23 km de l’arrivée. Aucun vainqueur n’est déclaré.

Après une première chute qui a morcelé le peloton à 36 km de l’arrivée, une nouvelle chute est survenue sur une route étroite à 23 km de l’arrivée alors que le regroupement général allait s’effectuer. Les commissaires de course ont décidé de neutraliser la course quelques centaines de mètres plus loin.