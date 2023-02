Diablotins: l’Espagne sur la route vers l’Euro 2025

Dans cinq mois, les Diablotins seront engagés à l’Euro Espoirs en Géorgie et Roumanie avec l’ambition d’aller décrocher un ticket pour les Jeux olympiques de Paris. Pour autant, le tournoi 2025 – qui concernera les joueurs nés après le 31 décembre 2001 – pointe déjà l’horizon. Ce jeudi matin, le tirage au sort des groupes qualificatifs s’est tenu à Nyon. Pour le coup, les U21 belges n’ont pas forcément été vernis. La bande de Jacky Mathijssen est en effet tombée dans un groupe (le « B ») de six nations avec l’Espagne, quintuple championne d’Europe dans cette catégorie d’âge, comme épouvantail. « Pour nos joueurs, il est toujours chouette de pouvoir se mesurer à une équipe du top mondial telle que l’Espagne. Il s’agira d’une expérience fantastique pour eux. Ce sera un beau défi », a expliqué le sélectionneur fédéral. La Belgique a également hérité de l’Écosse, de la Hongrie, du Kazakhstan et de Malte.