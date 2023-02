Vakoun Bayo sur son retour au Sporting de Charleroi: «C’est moi-même que je viens remplacer»

Il est revenu comme s’il n’était jamais parti. Le même sourire arboré sur un visage radieux, Vakoun Bayo est visiblement heureux de retrouver, sept mois plus tard, le Sporting de Charleroi.

À l’entendre, la direction carolo n’a donc pas dû beaucoup insister pour le convaincre de refaire une nouvelle pige. Il y a un an, Charleroi l’avait sorti du noyau B de Gand, sur base d’un prêt. La collaboration avait été toute de suite fructueuse, émaillée de 11 buts (en 16 rencontres) et ponctuée d’un contrat ferme à la clé. « Je suis très heureux d’être de retour. C’est un sentiment de joie qui m’anime. J’avais toujours pensé que j’avais commencé quelque chose que je n’avais pas terminé. Je pensais rester plus longtemps. J’avais un contrat de quatre ans. Je voulais donc poursuivre et, pourquoi pas ?, jouer l’Europe avec Charleroi. », se remémore-t-il.