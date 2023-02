Flandre: un violent accident entre deux camions fait un mort

La E17 est complètement obstruée vers Anvers. Il faudra plus d’une heure pour effacer les dégâts de la collision, rapporte le Centre flamand de la mobilité. Le temps d’attente pour atteindre la métropole s’élève jusqu’à une heure et demie. L’embouteillage débute à Zwijnaarde.

Des déviations ont été mises en place pour le trafic à longue distance. La circulation en provenance de Bruges à destination d’Anvers est déviée vers les autoroutes A11/E34. Depuis Gand, elle peut rejoindre Anvers via le R4-Ouest et la E34 ou bien via Bruxelles (E19). Il est également conseillé aux automobilistes qui se dirigent vers Hasselt de passer par la capitale.