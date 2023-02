Podcast – Financement des partis: les citoyens s’emparent de la réforme

Un panel de 60 citoyens va s’exprimer sur le financement des partis politiques. Ces personnes sont tirées au sort et vont se pencher sur l’argent que les partis reçoivent, mais aussi sur la manière dont ils le dépensent. L’initiative ne vient pas des politiques, mais d’un collectif de « think tanks ». Elle tombe à pic : la Vivaldi galère justement sur la question. Béatrice Delvaux est notre éditorialiste en chef. On analyse avec elle.

