Le paysage musical, loin d’être «a woman’s world»

A peine Madonna avait-elle fini d’annoncer sa tournée mondiale, qui s’arrêtera le 21 octobre au Sportpaleis, que la riposte est venue de la part de Beyoncé, l’autre reine de la pop music, dont le Renaissance World Tour débutera en mai, avec une cinquantaine de méga-concerts programmés en Europe et en Amérique du Nord. Et l’ex-Destiny Child, pas plus que son aînée, n’a oublié la Belgique, puisqu’elle se produira au stade Roi Baudouin, le 14 mai. A 5 mois d’intervalle, leurs concerts se promettent d’être des temps forts de l’année musicale, aussi attendus l’un que l’autre, pour des raisons diverses. A 65 ans, Madonna a quarante ans de carrière derrière elle, et livrera peut-être avec son « Celebration Tour » sa dernière grosse tournée mondiale, tandis que « Queen B » aura à cœur de prouver que, dans la foulée de son album Renaissance, c’est à elle que revient aujourd’hui de coiffer la couronne de reine de la pop mondiale.