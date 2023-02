Etats-Unis: l’un des principaux conseillers de Joe Biden quitte son poste

Brian Deese, le principal conseiller économique de la Maison Blanche, qui a contribué à l’élaboration de grands plans de relance et à la gestion des conséquences économiques de la pandémie de Covid-19, va quitter ses fonctions, a annoncé jeudi Joe Biden.

« Brian a une capacité unique de convertir des défis de politiques complexes en actions concrètes qui améliorent la vie des Américains », a souligné M. Biden dans le communiqué. Il a crédité son conseiller économique d’avoir « assuré la transition de notre redressement économique historique vers une croissance solide et stable ».

Parmi les principales réformes économiques portées par Brian Deese, on retrouve notamment un gigantesque programme d’infrastructures appelé « Bipartisan Infrastructure Law », l’« Inflation Reduction Act », pharaonique plan d’investissement dans l’énergie verte ou encore le « CHIPS and Science Act », une loi qui prévoit près de 53 milliards de dollars pour la production et la recherche dans le secteur des puces électroniques.