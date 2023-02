Podcast – Vélo, boue et bière: on vous fait découvrir le cyclo-cross

Les championnats du monde de cyclo-cross se tiennent ce week-end aux Pays-Bas. Le cyclo-cross, c’est ce sport très spectaculaire, à la frontière entre le vélo de route et le VTT. Un sport qui, chez les hommes, est largement dominé par deux coureurs : le Belge Wout van Aert et le Néerlandais Mathieu van der Poel. Ils vont se battre, dimanche, pour le titre mondial… Chez les dames, la championne de Belgique Sanne Cant a décidé de faire l’impasse et ne participera pas à la course programmée ce samedi. Quelles sont les particularités de ce sport encore méconnu ? Comment peut-on expliquer sa popularité grandissante ? On a interrogé Stéphane Thirion, notre spécialiste cyclisme.

