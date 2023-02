«À propos», le podcast du Soir: un panel citoyen pour réformer le financement des partis

Un panel de 60 citoyens va s’exprimer sur le financement des partis politiques. Ces personnes sont tirées au sort et vont se pencher sur l’argent que les partis reçoivent, mais aussi sur la manière dont ils le dépensent. L'initiative ne vient pas des politiques, mais d’un collectif de « think tanks ». Elle tombe à pic : la Vivaldi galère justement sur la question. Béatrice Delvaux est notre éditorialiste en chef. On analyse avec elle.

Les championnats du monde de cyclo-cross se tiennent ce weekend aux Pays-Bas. Le cyclo-cross, c’est ce sport très spectaculaire, à la frontière entre le vélo de route et le VTT. Un sport qui, chez les hommes, est largement dominé par deux coureurs: le Belge Wout van Aert et le Néerlandais Mathieu van der Poel. Ils vont se battre, dimanche, pour le titre mondial... Chez les dames, la championne de Belgique Sanne Cant a décidé de faire l’impasse et ne participera pas à la course programmée ce samedi. Quelles sont les particularités de ce sport encore méconnu ? Comment peut-on expliquer sa popularité grandissante? On a interrogé Stéphane Thirion, notre spécialiste cyclisme.