Les premiers pas de «Marceline»

Claudia Bruno prévient d’emblée le public. Des trois étapes de travail qui sont présentées dans cette édition de Factory, Marceline est la plus jeune, la plus fragile, les comédiens n’ayant commencé à répéter que depuis quelques jours. C’est, dès lors, une série de séquences extraites de la version de travail actuelle qui sont présentées. Mais rien ne dit qu’on les retrouvera dans la version finale.

En route donc pour une découverte totale. Tout commence avec un tas de sacs-poubelles commençant doucement à se mouvoir pour laisser apparaître une silhouette agitée, se fabriquant un « costume » avec quelques morceaux de plastique déchiré et éructant ses questions dans le vide : « T’es qui ? T’es quoi, toi ? T’es rien ! T’es personne ! ». Délire d’une sans-abri abandonnée de tous ? Cauchemar d’une larguée de la vie ? Victime de maltraitance cherchant une échappatoire ? On n’en saura pas plus pour l’instant.