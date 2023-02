Ursula von der Leyen à Kiev: «Poutine risque le futur de la Russie»

« Le plafonnement des prix du pétrole brut coûte déjà environ 160 millions d’euros par jour à la Russie », a-t-elle affirmé, promettant de « continuer à accentuer la pression » sur Moscou. Dans ce cadre, les 27 doivent s’accorder dans les prochains jours sur un nouveau ’plafond’, en collaboration avec le G7, cette fois sur les produits pétroliers raffinés venus de Russie. À l’instar de ce qui a été introduit pour le brut en décembre dernier, un embargo européen sur ces produits entre en vigueur le 5 février, avec parallèlement une interdiction pour les entreprises européennes de fournir des services de transport, d’assurance, etc., pour les produits dépassant un certain prix de vente.

« En réunissant le collège des commissaires et le gouvernement ukrainien, on est capable de travailler sur le soutien actuel aux citoyens ukrainiens, mais aussi sur la manière de bâtir le futur de l’Ukraine dans l’UE », a lancé Ursula von der Leyen, soulignant la « bravoure légendaire » dont ont fait preuve les citoyens ukrainiens depuis l’invasion russe. La Commission compte entre autres inviter Kiev à rejoindre la plateforme européenne pour les achats conjoints de gaz, et signer un accord de principe sur le gaz « renouvelable », « comme le biométhane et l’hydrogène », a-t-elle annoncé.