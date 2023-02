Les taux de survie du cancer en nette amélioration

Ces trente dernières années, la lutte contre le cancer s’est intensifiée grâce à une meilleure prévention, des diagnostics plus précoces et des traitements plus performants. Sur la base des courbes de diagnostic et de mortalité, la Fondation contre le cancer estime que quelque 185.000 vies ont pu être épargnées depuis le début des années 90.

A titre d’exemple, ce sont ainsi 20.000 hommes atteints de cancer de la prostate et 14.000 atteints de cancer colorectal qui ont été sauvés. Pour les femmes, on relève 30.000 vies supplémentaires épargnées au total, la moitié parmi les patientes atteintes de cancers du sein et l’autre parmi celles souffrant du cancer colorectal.