Jan Dumolyn: «Nous n’avons pas été manipulés»

Jan Dumolyn est professeur d’histoire, spécialiste de la période médiévale, à l’Université de Gand. Il intervient dans la série Het verhaal van Vlaanderen : « On m’a fait relire des scénarios. J’ai pu renvoyer la production vers des collègues et donner des conseils. Tout le travail de recherche était sérieux. Les producteurs ont fait tout ce qui était possible pour approcher la vérité historique. Je trouve injuste de critiquer le fait qu’il y ait une sélection, surtout que dans un programme populaire d’une heure, il est inévitable que l’on ne parle pas de tout. »