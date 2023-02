Bart Van Loo: «Notre regard n’est jamais neutre»

Bart Van Loo, écrivain connu des deux côtés de la frontière linguistique pour son best-seller Les Téméraires, sur l’époque des ducs de Bourgogne, juge que les premiers épisodes de Het verhaal van Vlaanderen sont « très bien faits ». Ravi que l’on n’ait « jamais autant parlé d’histoire », il note que l’on aurait tout aussi bien pu raconter une histoire de la Belgique. « Idéalement, on aurait raconté l’histoire des Plats Pays via une collaboration entre la RTBF, la VRT et la NPO (la télévision publique hollandaise, NDLR), car notre histoire s’est évidemment aussi jouée à Lille, Namur ou à Bois-le-Duc. Non seulement cela aurait été historiquement plus intéressant, dans ce cas-là on n’aurait pas pu parler d’instrumentalisation belge ou flamande. »