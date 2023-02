Dave Sinardet: «Le choix du titre de l’émission est politique»

Pour le politologue de la VUB et expert en nationalisme Dave Sinardet, il est exagéré de dire que la N-VA s’est offert une émission historique pour promouvoir le nationalisme flamand. « Cela dit, l’accord du gouvernement flamand et la note de Bart De Wever de l’été 2019 insistent sur la volonté de renforcer l’identité flamande, l’idée que la Flandre serait une nation. Pour atteindre ce but, il y a différents instruments, dont le canon commandé par le gouvernement, un musée qui sera digital et puis la VRT qui a la mission de contribuer à la construction de cette identité, en tant que service public. Cela n’a rien de nouveau. Dans les années nonante, quand la BRNT est devenue la VRT, il y avait par exemple eu comme consigne de parler de la côte flamande et plus de la côte belge. Mais après, cette politique identitaire avait été un peu délaissée. »