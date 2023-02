Adrie van der Poel: «Jamais Mathieu ne laissera tomber le cyclo-cross»

C’est une histoire d’amitié. De complicité entre compagnons de route qui bourlinguent ensemble depuis plus de vingt ans et n’imaginent pas un instant qu’il en aille autrement. Né en l’an 2000 à l’occasion des adieux aux labourés d’Adrie van der Poel, le cyclo-cross de Hoogerheide est depuis lors porté par un groupe de passionnés, des gens du coin rassemblés autour de l’ancien champion néerlandais, star locale née à une dizaine de bornes de là (Bergen-op-Zoom), qui a vécu plus de trente ans dans la commune. Ce rendez-vous en Brabant septentrional s’est très vite ménagé une place de choix dans le calendrier planétaire de la discipline.

Ce week-end, la petite bourgade rurale, où l’on comptait autrefois bien plus de vaches et bovins que d’habitants, accueille les championnats du monde, pour la troisième fois déjà (après des éditions 2009 et 2014 qui avaient respectivement couronné Niels Albert et Zdenek Stybar). Soit autant de fois que Luxembourg, Tabor et Heusden-Zolder.