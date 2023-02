Les Engagés veulent utiliser le référendum dans la lutte climatique

Les Engagés ont présenté jeudi leur plan climat et énergie, s’articulant autour de six transformations. Le parti centriste met l’accent sur le référendum et la « sobriété » économique.

A l’issue d’un long travail de réflexion, les Engagés tenaient colloque ce jeudi à Bruxelles, ouvrant le premier de leurs quatre plans de transformation, celui-ci ayant trait à l’énergie et au climat.

Piloté par le vice-président, Yvan Verougstraete, le plan climat et énergie des Engagés s’articule autour de six transformations, dont la mise en place d’un pacte citoyen pour la transition, entériné par référendum. « On remarque que, dans la lutte contre le réchauffement climatique, il y a un élément dont on ne tient pas assez compte : l’adhésion de la population autour d’un objectif commun. En demandant l’avis et la participation des citoyens, on les implique et on les responsabilise », explique Yvan Verougstraete.