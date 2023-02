Seraing: chronique d’une chute annoncée

Jacky Mathijssen a fait fort en déclarant : « Ce Seraing-là est une équipe et un club qui, avec son stade, ses vestiaires et son public, n’a pas sa place en Jupiler Pro League ». Oublions la syntaxe pour analyser la forme et le fond, car cette remarque est intéressante à plus d’un titre.

La forme. Chaque employé de l’Union belge est tenu à un devoir de réserve à propos d’autres membres de la Fédération. Mathijssen y est entraîneur des Espoirs. Seraing est un club en ordre de cotisation et doté d’un matricule. De la part du Limbourgeois, il y a donc ce que l’on pourrait considérer à la manière d’une faute grave puisqu’il n’a pas respecté l’éthique imposée par son employeur. Ensuite, cela signifie-t-il que le coach des Espoirs manquerait d’objectivité si un jeune Sérésien devenait sélectionnable ? Mathijssen a outrepassé son rôle de manière outrancière. Seraing est totalement en droit d’exiger des comptes à la Fédération.