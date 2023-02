France: Edouard Philippe annonce souffrir d’alopécie (vidéo)

Edouard Philippe a expliqué jeudi soir dans une interview accordée à BFMTV qu’il souffrait d’alopécie. En effet, il est apparu en interview sans sourcils et sans une partie de sa barbe. L’alopécie est une perte de cheveux et de poils sur une partie ou l’ensemble du corps.

« J’ai perdu mes sourcils et je crois qu’ils ne reviendront plus. Ma barbe est devenue blanche et elle tombe un peu. Et mes cheveux tombent aussi », a-t-il déclaré. Initialement venu pour parler de la réforme des retraites, l’ex-Premier ministre s’est expliqué : « Une alopécie, c’est quelque chose qui peut se déclencher très jeune ou très vieux (…) C’est ni douloureux, ni dangereux, ni contagieux, ni grave. J’en souffre à 52 ans. Perdre ses cheveux à 52 ans, ça va, ce n’est pas un sujet. Il y a des gens qui sont frappés d’alopécie et qui ont 15 ans. Ce n’est pas la même histoire. C’est facile pour moi, j’ai de la chance. J’ai la chance de pouvoir dire à ceux qui souffrent d’alopécie que l’essentiel ce n’est pas la façon dont on les regarde, c’est ce qu’ils sont ».

Dans le reste de l’interview, il a assuré qu’il soutenait « sans ambiguïté, sans bémol sans je ne sais quelle petite circonvolution » la réforme des retraites portée par le gouvernement qui « vise à rétablir l’équilibre financier » et « essaie de corriger quelques injustices ».

« Si nous voulons garantir à notre pays, ce qui est difficile, une prospérité constante, voire plus de prospérité, et si nous devons financer des mesures de justice sociale, alors nous devons travailler plus », a déclaré l’ancien Premier ministre lors d’un entretien accordé à BFMTV.

« La réforme telle qu’elle a été préparée par Olivier Dussopt et Élisabeth Borne, elle vise à rétablir l’équilibre financier et elle essaie, et je crois qu’elle y arrive dans un certain nombre de cas, de corriger quelques injustices. Il y a des avancées dans ce texte, il y en aura sans doute d’autres lors de la discussion au Parlement », a développé le président du parti Horizons, allié d’Emmanuel Macron mais critiqué dans le camp présidentiel pour ne pas s’engager suffisamment dans la défense du texte.