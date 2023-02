Le président du Benfica dézingue Enzo Fernandez après son départ pour Chelsea: «Nous n’allons pas pleurer»

Le club portugais de Benfica a annoncé mercredi la vente de son milieu terrain et champion du monde argentin Enzo Fernandez au club anglais de Chelsea pour 121 millions d’euros, un record pour un transfert en Premier League.

Enzo Fernandez a poussé pour que le Benfica le laisse partir. Rui Costa, président du club, n’a pas hésité à tacler son ancien joueur Rui Costa dans une interview ce jeudi à BenficaTV. L’ancien joueur de Milan et de la Fiorentina explique ainsi : « Tout a été fait pour que cette vente n'ait pas lieu. Je suis triste qu'il soit parti mais j’ai la conscience tranquille, j'ai fait ce qui était le mieux pour Benfica. Nous avons essayé de ne pas le vendre en cours de saison. Mais il a manifesté le désir de ne pas rester. Dès le début, nous avons craint que quelqu'un règle sa clause. Et à chaque fois que Chelsea l'a approché, il a montré qu'il ne voulait pas rester. On a discuté d’une augmentation de salaire, une offre a été faite. Mais nous n’avons jamais réussi à le convaincre »

Et d’ajouter à propos de la révélation du dernier mondial : « Je respecte sa décision. Je respecte la peur de perdre un gros contrat. Mais il n'a montré aucun engagement envers Benfica. En tant que fan, je ne voulais plus de ce joueur, en tant que manager, il n'était pas non plus une solution et ne pouvait plus entrer dans le vestiaire. C'est là que j'ai pris la décision de vendre. Enzo a été bien traité ici, depuis son arrivée jusqu'à son départ. J'espérais que ça lui donnerait l’envie de se battre pour le titre. Mais nous voulons une équipe qui s'engage envers les supporter »