Elisabeth Borne sur la réforme des retraites: «Je refuse d’envisager l’hypothèse d’un 49.3»

Si les centaines de milliers de manifestants qui ont défilé ces dernières semaines contre la réforme des retraites attendaient un recul d’Elisabeth Borne, ils auront été déçus. Lors d’une longue interview sur France 2 ce jeudi soir, la Première ministre n’a annoncé ni aménagement ni retrait du texte qui vise à reporter progressivement de 62 à 64 ans l’âge de départ en pension.

« La réforme est nécessaire pour équilibrer le système de retraites par répartition », a répété la cheffe du gouvernement. Elisabeth Borne a admis que le déficit du système des retraites n’était pas catastrophique à court terme. « Mais ce sont les recettes qui manquent », a-t-elle insisté, en rappelant que dans les années 70, la France comptait encore 3 actifs pour un pensionné alors qu’il n’y en a plus qu’1,7 aujourd’hui. Et si le timing de cette réforme est très critiqué en pleine inflation, elle a défendu son calendrier. « J’entends ceux qui disent que ce n’est pas le moment, mais le déséquilibre, il est là. Plus on fera cet effort tard, plus il sera brutal. »

Une porte entr’ouverte pour la droite

Au front depuis des semaines alors que le président Emmanuel Macron se tient en retrait, Elisabeth Borne s’est dit consciente des efforts demandés aux Français. « J’entends les réticences, les inquiétudes, les questions. Mais ma responsabilité, c’est de dire la vérité », a-t-elle fait valoir.

Alors que le débat va s’ouvrir au Parlement à partir de lundi prochain et que deux nouvelles journées d’action syndicales sont déjà programmées, les 7 et 11 février, Elisabeth Borne a cherché à faire encore et toujours la pédagogie de son texte. Les carrières longues, la pénibilité seront prises en compte, a-t-elle insisté tout en arguant que les femmes ne seront pas pénalisées, démentant ce que l’un de ses propres ministres, Franck Riester, avait reconnu. De sondage en sondage, plus les Français entrent dans le détail de la réforme, plus ils se disent pourtant opposés à ce texte que deux tiers d’entre eux estiment injuste.

Alors qu’elle avait déjà indiqué que la mesure d’âge ne serait plus négociable, Elisabeth Borne a seulement laissé entrouverte la porte à la droite. Alors que les députés LR aimeraient pouvoir exempter ceux qui ont commencé à travailler à 20 ans des 44 annuités actuellement requises et n’exiger de leur part que 43 annuités, la Première ministre a indiqué que la discussion pourrait avoir lieu au Parlement. Interrogée sur l’hypothèse d’un nouveau recours à l’article 49.3 pour faire passer la réforme en force, elle a dit privilégier toujours la voix du compromis. Sans le renfort d’une quarantaine d’élus de droite (sur 62), la majorité absolue serait inatteignable pour les macronistes. La veille, l’ancien président Nicolas Sarkozy, qui s’était déjà prononcé en faveur d’une coalition, avait d’ailleurs invité son camp à soutenir la réforme des retraites.