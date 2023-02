Coupe de Belgique: Malines s’impose sur le terrain de Zulte Waregem et prend une option sur la finale

Malines a pris l’ascendant à Zulte Waregem, 1-2, en match aller des demi-finales de la Coupe de Belgique. Le Essevee a mené via Fadera (2e) mais Malines est parvenu à s’imposer grâce à Storm (25e) et Mrabti (50e).

Après moins de deux minutes, Fadera avait mis Zulte Waregem sur les rails en devançant son défenseur pour couper victorieusement le centre de Ndour à l’entrée des six mètres (1-0, 2e). Une tête de Lopez est passée non loin du cadre défendu par Coucke (17e), avant que Storm n’égalise grâce à une percée dans la surface depuis le flanc gauche, rentré à l’intérieur pour crucifier Bossut (1-1, 25e).

Avant le repos, Vormer a bénéficié d’une occasion exceptionnelle de redonner l’avantage au Essevee à la suite d’une intervention manquée de la défense malinoise, mais Coucke a dévié du bout des doigts (45e), permettant aux siens de retourner aux vestiaires à égalité.

Et dès la reprise, Malines a pris les commandes grâce à Mrabti (1-2, 50e) à la conclusion d’un mouvement collectif et d’une centre fusant de Storm vers le petit rectangle. Quelques minutes plus tard, c’est à nouveau Vormer qui n’a pas exploité une possibilité, en manquant totalement sa tête alors qu’il était absolument seul, dans les six mètres adverses (54e).

Zulte Waregem a essayé de revenir dans la partie, avec une volée de Brüls après un bon mouvement collectif (72e), puis avec un tir trop enlevé de Ndour (75e). Le Essevee s’est même retrouvé en supériorité numérique après la deuxième carte jaune de Lavalée (85e), mais les dernières occasions pour Drambaev (90e+1) et Vormer (90e+3) n’ont rien donné.