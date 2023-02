Le financement des partis ne peut pas rester dans l’entre-soi politique

Comment réconcilier le citoyen et la politique ? Comment favoriser le renouveau de la démocratie ? Les partis de la Vivaldi ont inscrit ce point dans leur déclaration de gouvernement, avec la volonté exprimée de revoir le financement des partis. De la poudre aux yeux ? On peut en tout cas s’interroger, au vu de la procession d’Echternach –, trois pas en avant, deux pas en arrière –, que suivent les travaux lancés sur ce thème depuis des mois en commission Constitution de la Chambre. La commission a entendu les experts et ce mercredi, PS et MR ont suggéré de prolonger le plaisir, en faisant venir de nouveaux experts. Si ce n’est pas un enterrement, cela y ressemble furieusement.