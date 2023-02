Des chasseurs wallons évoquent des dérives et des pratiques «inacceptables»

Une quarantaine de personnes issues du monde de la chasse adressent un courrier au ministre wallon compétent, Willy Borsus (MR), pour dénoncer certaines pratiques jugées « inacceptables », rapporte La Libre Belgique vendredi.

En dénonçant certaines dérives, le groupe espère pouvoir redorer le blason des chasseurs : « La pression des anti-chasse augmente et c’est aussi pour ça que nous sommes intervenus. Plus on attend pour balayer devant notre porte et plus on persiste à défendre l’indéfendable, plus on met de l’eau au moulin des anti-chasse », explique Éric André, membre du Royal Saint-Hubert Club (RSHCB), l’une des personnes à l’origine de l’initiative.

Les signataires de la lettre se présentent comme des chasseurs exerçant ou ayant exercé une ou plusieurs fonctions dans des associations parties prenantes de la ruralité (RSHCB, conseils cynégétiques, etc.). Ils dénoncent les abus liés au nourrissage du grand gibier, la surdensité de cerfs et le lâcher massif d’oiseaux de tir.

La quarantaine de chasseurs plaide pour qu’un dialogue ait lieu entre les différents acteurs concernés par la politique cynégétique. Selon eux, tous doivent « s’unir et guider leurs actions dans un but unique, à savoir celui de l’harmonie/équilibre faune-flore de la ruralité dans son ensemble « .

Le groupe estime que l’avis du Royal Saint-Hubert Club ne devrait pas être le seul à être pris en compte, alors que le ministre doit prochainement dresser un état des lieux des pratiques cynégétiques et des pistes d’améliorations.