Météo: le retour du froid glacial se précise

Le temps sera gris vendredi avec parfois quelques faibles pluies ou bruines, surtout en Ardenne, annonce l’IRM en début de matinée.

Quelques éclaircies seront encore possibles au littoral et sur l’extrême nord- ouest du pays (notamment le matin). Dans les autres régions, le temps restera généralement gris avec quelques faibles pluies ou bruines par intermittence. Sur l’est du territoire, les précipitations seront plus régulières. En outre, les nuages bas réduiront toujours la visibilité sur les crêtes de l’Ardenne. Il fera assez doux avec des maxima de 5 à 9 degrés au sud du sillon Sambre- et-Meuse, et autour de 10 ou 11 degrés ailleurs. Le vent sera modéré à parfois assez fort, d’abord de secteur ouest, virant ensuite graduellement au secteur ouest- nord- ouest. Les rafales atteindront jusqu’à 50 km/ h.

Après un week-end gris et maussade, le froid va regagner la Belgique.

Retour du froid

Lundi, après une nuit assez froide avec un risque de faibles gelées nocturnes jusqu’en plaine, le temps sera ensoleillé en basse et en moyenne Belgique alors qu’en haute Belgique, il faudra plutôt composer avec des nuages bas, de la brume et du brouillard. En cours de journée, des éclaircies pourraient finalement aussi s’y dessiner. Les maxima seront compris entre 1 et 7 ou 8 degrés, sous un vent faible à modéré de secteur nord-est.

Mardi matin, les gelées seront plus généralisées et plus marquées. Par endroits, un peu de brouillard givrant pourra d’ailleurs être présent. Ensuite, le soleil brillera sur l’ensemble des régions. Maxima de 2 à 6 degrés, peu de vent.

Mercredi, le temps restera calme et relativement froid avec du soleil. Les maxima se situeront entre 2 et 6 degrés, sous un vent faible à modéré de secteur est.