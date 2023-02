La police lance un avis de recherche suite à une disparition inquiétante (photo)

La police vient de publier sur son site internet un avis de recherche suite à une disparition inquiétante.

Gabriel Tack, un homme âgé de 79 ans, a quitté son domicile situé Dikkelindestraat à Gand, le mercredi 1er février vers 14h. Vers 15h10, sa voiture a été retrouvée dans la Beekstraat à Mariakerke, sur le pont du canal Ringvaart. Depuis, il ne s’est plus manifesté.

Monsieur Tack mesure 1m80 et est de corpulence mince. Il a les cheveux gris et les yeux bleus. Il pourrait être vêtu d’un pyjama et serait en pantoufles. Il peut paraître confus et désorienté et a besoin de soins médicaux urgents.