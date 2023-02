Tennis: ces étonnants changements de règles à Bruxelles et en Wallonie

L’association francophone de tennis (AFT) a publié sur son site internet plusieurs changements de règles effectifs dès cette année. Voici un petit récapitulatif :

Tournois

Il est désormais possible de s’inscrire quatre semaines avant le début officiel du tournoi (au plus tôt le lundi à 20h). Désinscription possible jusqu’au lundi 20h la veille de la clôture officielle (mardi minuit) des inscriptions.

Classements

Plusieurs changements concernent également le calcul des classements.

– Si défaite dès le premier match, les points de bonus participation seront comptabilisés mais la catégorie jouée ne comptera toujours pas dans le nombre de catégories prises en compte.

– Les tournois ITF et TE seront uniquement pris en compte pour les jeunes joueurs de nationalité belge, mais pas pour les joueurs qui évoluent dans un club belge mais qui sont de nationalité étrangère.

– Une nouvelle grille de pondération des points selon le nombre d’inscrits a été mise en place.

– Modification de certaines grilles de points des tournois BJC.

– Le calcul des points des joueurs en mai 2023 se fera en fonction des nouvelles normes et ce de manière rétroactive, c’est-à-dire que les nouvelles normes seront également utilisées pour les résultats de mai à octobre 2022.

Interclubs

L’AFT annonce que, désormais, les doubles vont être valorisés d’une autre manière pour les rencontres régionales et AFT.

– Chaque match vaut désormais 1 point.

– Outre les 2 points octroyés pour la rencontre, 1 point supplémentaire sera donné pour les doubles.

Pour vous aider à vous y retrouver, l’AFT présente ce changement de règles avec plusieurs exemples :

– L’équipe A remporte 3 simples et 1 double. Le score est de 4-2. L’équipe A remporte les 2 points de la rencontre globale (2 points à 0). L’équipe A a remporté 1 double sur 2, le résultat final sera de 2,5 points à 0,5 point.

– L’équipe A remporte 2 simples et 2 doubles, le score est de 4-2. L’équipe A remporte les 2 points de la rencontre globale (2 points à 0).L’équipe A a remporté les 2 doubles, le résultat final est de 3 points à 0 point.