Décès d’une femme dans un commissariat bruxellois: la thèse du suicide «remise en cause»

La thèse initiale du suicide par strangulation est remise en cause dans l’affaire de la mort suspecte d’une femme de 46 ans dans un commissariat de police à Bruxelles le mois dernier, rapporte la RTBF vendredi en se basant sur plusieurs sources. L’état d’ébriété de la victime, évoqué après les faits, ne figure pas dans le rapport administratif de la police.

Sourour A. a été interpellée par une patrouille de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles le 12 janvier vers 06h00, rue Américaine à Ixelles. Elle a ensuite été emmenée dans le complexe cellulaire du RAC, le centre administratif de la police fédérale, rue Royale. Elle y a été retrouvée morte un peu plus tard.

Les premières constatations et le rapport provisoire d’autopsie semblent indiquer l’absence d’intervention de tiers, avait rapporté le parquet de Bruxelles quelques jours après les faits. Les premières informations avaient également rapporté la possible ivresse de la victime et un suicide par strangulation à l’aide d’un pull, une thèse contestée par sa famille.

Le rapport administratif de la police fait mention d’un trouble à l’ordre public justifié par la présence de la femme dans un véhicule qui ne lui appartenait pas mais ne parle cependant pas d’un état d’ébriété, confirme à la RTBF Christos Doulkeridis, le bourgmestre d’Ixelles.

Une source proche du dossier ajoute que la thèse du suicide par strangulation « est sérieusement remise en cause », « sur la base des images de surveillance de la cellule mais pas seulement ».

Le parquet de Bruxelles n’a pas souhaité commenter ces nouveaux éléments. L’enquête est toujours en cours et les résultats des analyses toxicologiques ne sont pas encore connus. Une contre-autopsie a également été réalisée.