Lionel Messi veut poursuivre avec l’Argentine et évoque la Coupe du monde 2026

Lionel Messi ne devrait pas encore ranger son maillot argentin. Alors la finale de Coupe du monde 2022 semblait se dessiner comme son dernier match en équipe nationale, l’attaquant ne semble pas encore prêt à raccrocher. De là à poursuivre jusqu’à la Copa America en 2024 voire même, au prochain Mondial prévu aux États-Unis, au Canada et au Mexique en 2026 ?

« Je ne sais pas », a confié Messi au journal sportif argentin Olé. « J’aime jouer au football et tant que je suis bon, que je me sens en forme et que j’y prends toujours du plaisir, je le ferai. »

En 2026, le septuple Ballon d’Or aura 39 ans et sait bien qu’en raison de l’âge, ce sera « très difficile d’y arriver ». « Mais cela dépend de l’évolution de ma carrière. Je vais avoir 36 ans (le 24 juin, ndlr), je vais voir où va ma carrière, ce que je vais faire et cela dépend de beaucoup de choses. »