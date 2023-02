Tendance en cuisine: le couteau japonais, la lame d’amateurs de plus en plus pros

Ces produits haut de gamme ne sont plus seulement l’apanage des professionnels. De plus en plus d’amateurs passionnés en possèdent également dans leurs tiroirs.

L’intérêt pour l’art culinaire a enflé ces dernières années. On ne compte plus les amateurs passionnés qui collectionnent les livres de recettes, suivent l’actualité des chef.fe.s, s’inscrivent parfois à des cours de cuisine et glissent derrière les fourneaux dès qu’ils ou elles en ont le temps. Avec, au milieu de ces passions individuelles qui se développent et s’affirment, quelques objets ou appareils fétiches comme le robot de cuisine, le thermomètre de cuisson ou encore les couteaux japonais.