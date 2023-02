Colruyt expérimente un nouveau type de service

Colruyt Group expérimente un nouveau type de service avec « Okay Direct », un magasin autonome ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 qui propose des articles de première nécessité.

Installé à Gand en novembre 2021, un grand conteneur entièrement self-service, ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 propose plus de 650 articles de première nécessité. Pour rentrer, il faut utiliser son GSM et scanner un QR code.

A l’intérieur, aucun employé. Seulement des vitres derrières lesquelles sont disposés les différents articles. Pour y avoir accès, il faut à nouveau scanner le QR code. Les produits sélectionnés sont ainsi directement enregistrés par l’application, ce qui permet d’éviter les vols.

Pour payer, le client est invité à rejoindre la caisse et à présenter à nouveau le QR code. Une addition lui est alors présentée. La porte de sortie du magasin ne s’ouvre qu’une fois le paiement effectué.

Récemment, un deuxième magasin de ce type a été mis en place à Lennik, dans la périphérie de Bruxelles. Plus petit, il propose moins de produits que celui de Gand. Cette deuxième succursale met plutôt l’accent sur les plats préparés. Les acheteurs pourront le visiter jour et nuit à partir du 1er février.

Plus cher qu’un supermarché classique, ce type de magasin vise surtout à dépanner les clients. « Avec ce format de magasin, plus petit que celui de Gand, nous sommes sur le créneau du dépannage », explique Christophe Dehandschutter, directeur général de OKay.