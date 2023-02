Une commune wallonne aide les jeunes à construire leur maison

La commune de Beauraing a décidé d’attirer les jeunes en leur proposant une réduction du prix au mètre carré pour les aider à construire leur maison .

Le prix au mètre carré leur revient à 55 euros au lieu de 65 euros. Par ailleurs, la commune offre une réduction supplémentaire de 2 euros du mètre carré par enfant à charge. L’offre a directement eu l’effet escompté. Selon nos confrères d’RTL, la commune reçoit en effet plus de 15 candidatures par jour. Les intéressés devraient avoir une réponse dans le courant du mois d’avril.

« A l’heure actuelle, vu les prix, surtout les frais de notaire et tout ça, je me disais que si on gagnait 10 euros sur le terrain, on gagnait 10 euros pour les frais de notaires et donc que c’était abordable pour nous », confie une riveraine de 28 ans.

Des conditions à respecter

« Le premier objectif est financier bien entendu, donner la chance à des jeunes d’acquérir un terrain pour construire la maison de leur rêve à des prix abordables. Et puis, le deuxième objectif, c’est bien sûr de rester à Beauraing, rester près de leurs familles parce que nous avons tous ce qu’il faut ici », explique le bourgmestre de Beauraing Marc Lejeune.