L’armée belge recrute pour étoffer sa composante médicale

La Défense organisait, ce mercredi, un Job Day à Mons afin de recruter des médecins, des infirmiers et des ambulanciers. Début mars, une journée spécifique s’adressera également aux dentistes, autre profil que l’armée peine à recruter.

Pour 2030, l’armée belge souhaite que sa composante médicale atteigne 7 % de l’ensemble du personnel militaire, y compris les coordinateurs de soin et les officiers ou sous-officiers qui assurent l’appui logistique ou les technologues en imagerie médicale et en laboratoire. En zones d’opération, cette composante fournit toujours un appui médical aux trois autres composantes de l’armée : terre, air et marine.

La Défense organise régulièrement des journées de recrutement sur le territoire national et, chaque année, elle recrute de futurs étudiants en médecine qui, au sortir de la rhéto, envisagent de poursuivre leur parcours académique en son sein. Ceux-ci sont détachés dans une faculté civile comme étudiants militaires et sont périodiquement soumis à des camps de formation militaire.