Le compteur intelligent: quelles promesses derrière ce boîtier nouvelle génération?

Pour l’instant, ils sont encore peu nombreux. On les trouve ici et là, chez les détenteurs de panneaux solaires, de voiture électrique, dans les habitations fraîchement rénovées. Mais à terme, les compteurs intelligents (on les appelle aussi « communicant ») sont appelés à s’imposer dans nos caves et couloirs. Le mot d’ordre vient de l’Europe. Leurs caractéristiques ? Ils sont électroniques, digitaux et smart, c’est-à-dire qu’ils communiquent et mémorisent les informations. Ils peuvent donc être connectés au wifi, possèdent différents ports sur lesquels on peut brancher des accessoires, etc. Bref, on est loin du bon vieux compteur mécanique, avec son disque qui tourne et ses chiffres qui défilent, les compteurs intelligents ouvrent la porte à un large éventail de nouveautés et de possibilités. Leur déploiement a débuté dans le royaume il y a quelques années, il est géré par les gestionnaires de réseau de distribution locaux et est soumis aux cadres réglementaires des régions. Avec des rythmes très différents, c’est peu dire.