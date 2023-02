Dormir avec son animal de compagnie peut s’avérer dangereux

Selon une étude, près d’un propriétaire de chiens ou de chats sur deux dormirait avec son animal de compagnie, rapporte RTL. Mais cette habitude très commune ne serait pas sans risques.

Les chiens et les chats peuvent en effet véhiculer de nombreux parasites et bactéries comme les tiques, les puces, mais aussi les micro-organismes dans leur salive ou sur leurs pattes. « On peut attraper des problèmes respiratoires, un état grippal qui peut aller vers une méningite dans des cas assez rares », prévient Damien Thiry, chargé de cours en bactériologie animale à l’ULiège.

Ainsi, « les personnes immunodéprimées, les femmes enceintes, les tous jeunes enfants et les personnes âgées doivent prendre plus de précautions, voir en parler avec leur médecin pour être sûr que les risques ne sont pas trop importants », avertit Damien Thiry.