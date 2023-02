Damso annonce la fin… avant la suite

Trois lettres et un point sur fond noir infini : « Fin ». Damso sème le doute et inquiète ses fans. Les réseaux sociaux s’enflamment. La fin de quoi ? De sa carrière ? De sa musique ? Ou juste de la période QALF qui s’est terminée au Québec après deux concerts complets au Palais 12 en décembre dernier ?

A vrai dire, le rappeur bruxellois nous avait prévenus. Il y a déjà plus d’un an, sur Tarmac, alors que paraissait son album QALF : « J’ai fait un plan de dix ans pour faire succès et arriver à un stade où, en 2022, je retourne dans mon truc et on ne me fait plus chier. J’ai mis ma famille à l’abri et je repars faire de la musique tranquillou, je n’ai pas besoin de sortir, pas besoin de faire une tournée. »